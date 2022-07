Piano delle coste, stato dei luoghi da aggiornare. Spiagge sparite e altre riemerse: l’allarme di Mauro Della Valle, che scrive ai consiglieri leccesi

LECCE – Questa mattina Mauro Della Valle,

Presidente FID, ha mandato un messaggio ad ogni telefono personale dei consiglieri comunali leccesi di maggioranza ed opposizione:

“Con la presente si comunica ai Consiglieri comunali della Città di Lecce che nel Consiglio Comunale dell’11 luglio, saranno recepite le modifiche previste al piano comunale della costa secondo le nuove indicazioni di febbraio 2022 della Regione Puglia. L’occasione per ribadire che il piano costa di Lecce circa lo ‘stato di salute’ della costa (avanzamento o diminuzione della linea di costa), risale attraverso foto datate 2010 con rilievi fotografici obsoleti e sopratutto NON contestualizzati alla costa leccese. Per queste ragioni il piano costa illude i nuovi futuri imprenditori balneari per dei lotti privi di spiaggia e punisce i balneari esistenti con un inutile monitoraggio di 3 anni, dove invece esiste un comprobato avanzamento della spiaggia. Per queste ragioni anticipiamo ai Consiglieri comunali che se il piano costa NON sarà uniformato all’aggiornamento dello Stato dei luoghi e quindi votato così come erroneamente riportato nelle foto e planimetrie allegate, l’Associazione Federazione Imprese Demaniali , impugnerà il piano costa nelle Sedi opportune , chiedendo responsabilità soggettive a chi ha voluto approvare un piano difforme alla realtà”.