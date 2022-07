Ritratto di fanciulla, il nuovo romanzo di Marco Forneris, edito da Florestano

Ritratto di fanciulla, è l’ultimo romanzo di Marco Forneris edito dalla casa editrice barese Florestano Edizioni– Il romanzo si apre con un prologo: ci troviamo sull’appennino ligure il 29 Aprile 1945. La cronologia e l’ambientazione sono i primi indizi che riportano allo scenario bellico,dolorosamente noto, della lotta partigiana al nazifascismo.

Ancora una volta la Florestano Edizioni, nata nel 2005 da un’idea di Roberta Magarelli, si conferma un’eccellenza di Bari e della Puglia.Florestano è il geniale alter-ego di Schumann, l’anima romantica per eccellenza, il fanciullo sognatore presente in ogni uomo. Nel nome di Florestano riecheggia tutto ciò che la casa editrice pubblica, con la sua produzione selezionata nei minimi dettagli, ponendosi come obiettivo, quello di rappresentare e diffondere: l’amore per la Musica, nella sua massima espressione che trascende i secoli, giungendo intatta fino a noi, e la passione per tutte quelle Arti che dalla musica traggono magia e ispirazione. Poesia, Narrativa, Saggistica e Musica si fondono nelle nostre opere, facendo di ogni libro una piccola opera d’arte.

Link Sponsorizzato

In tal senso Ritratto di fanciulla si configura come un valido esempio di ricerca dell’arte nell’arte, un inno all’importanza della ricerca e della interdisciplinarietà, in perfetta linea con la mission della casa editrice, sempre alla ricerca di opere originali e ricche di spunti.

Il protagonista, motore della ricerca investigativa affine al genere narrativo della “detection”, è David Faure. L’uomo d’affari italiano dalle numerose doti, dietro al quale siamo forse autorizzati a individuare l’autopercezione letteraria dell’autore, era già stato protagonista di Il nodo di seta e L’Oro di Baghdad, le due precedenti prove letterarie dello scrittore torinese. Faure è sollecitato da Patrick Fermor, anziano scrittore, a iniziare alcune ricerche riguardanti opere d’arte rubate durante la grande guerra, mentre nel Novembre 2006 si trova a Kardamyli nel Peloponneso cercando in questa città sul mare una tranquillità presto messa in discussione.

Link Sponsorizzato

È così che si apre la prima delle sei parti successive al prologo che reca descrizioni di scenari bellici. L’ordine delle sezioni, scomposto da analessi e prolessi di tali interi blocchi narrativi, non segue lo sviluppo cronologico degli eventi. Il compito di ricostruzione di senso del lettore, che egli compie parallelamente all’opera investigativa di Faure, è guidato dalle indicazioni geografiche e cronologiche, oppure tematiche, che ogni parte del romanzo fornisce.