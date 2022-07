Turista violentata in bagno, i due arrestati: “Rapporto consenziente” e lasciano il carcere

GALLIPOLI (Lecce) – Lasciano il carcere L.C., 26 anni, originario di Massa di Somma, (comune in provincia di Napoli) ma da tempo residente a Firenze e il 19enne G.P., un 19enne di Vinci (in provincia sempre di Firenze), arrestati nella serata di domenica 10 luglio dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gallipoli e condotti in carcere con l’accusa di aver stuprato una turista belga di 20 anni nei bagni di un locale di Gallipoli. La giudice per le indagini preliminari Alessandra Sermarini ha convalidato l’arresto richiesto dalla pm Francesca Miglietta alleggerendo la custodia cautelare dietro le sbarre con quella meno afflittiva dei domiciliari alla luce delle dichiarazioni rilasciate nel corso dei rispettivi interrogatori.

I due giovani, assistiti dall’avvocato Luca Puce, hanno confermato di avere avuto più di un rapporto sessuale con la ragazza ma di non aver forzato la sua volontà. Rapporti consenzienti dunque, nonostante la turista belga, in lacrime, appena uscita dal bagno delle donne, avesse raccontato alle amiche di essere stata stuprata da due ragazzi. Un racconto confermato dalla stessa in caserma e che aveva trovato riscontro dai referti medici e dalle testimonianze delle amiche. I turisti, giunti dalla Toscana agli inizi di luglio, hanno ribaltato la ricostruzione. Con delle dichiarazioni convergenti hanno raccontato di aver raggiunto il locale nel tardo pomeriggio a bordo di un bus navetta dove hanno bevuto più di qualche drinks.

L.C. ha spiegato di aver raggiunto il bagno prima di riprendere la navetta che lo avrebbe riportato nell’appartamento affittato e di aver incontrato la persona offesa. Lenta nei movimenti e probabilmente ubriaca “mano nella mano” si sarebbero spostati nel bagno delle donne dove avrebbero consumato dei rapporti del tutto consenzienti. Dopo qualche minuto – seguendo la ricostruzione dei due ragazzi – sarebbe entrato anche G.P. che, nel frattempo, si era attivato per trovare l’amico e rincasare. “Come here” gli avrebbe detto la ragazza e, a quel punto, i due ragazzi avrebbero avuto dei momenti di intimità con la ragazza belga.

Senza, peraltro, mai ricorrere a comportamenti violenti ma di averle spostato soltanto i capelli come invece raccontato dalla turista che ha parlato di una mano appoggiata sulle labbra per impedirle di parlare e di essere stata sbattuta ripetutamente contro il muro. E, dopo essersi allontanati, hanno raccontato di aver visto la ragazza sorridente mentre fumava una sigaretta. Una versione del tutto contraria a quella riferita dalla persona offesa e dalle sue amiche.

“Piangeva ed era scioccata” ha riferito ai carabinieri chi ha trovato la giovane in bagno con la schiena poggiata sul muro in uno stato di prostrazione che, a parere della gip, stride con il narrato degli indagati e con la distonia umorale della 20enne che nello spazio di pochissimo tempo sarebbe passata dalla bramosia e dalla gaudenza dell’atto sessuale, riferito dai due, al pianto e alla disperazione riferito dalle testimoni e protrattosi fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Tale repentino cambio di umore, a parere della giudice, non avrebbe una spiegazione logica rispetto alla consensualità del rapporto addotta dagli arrestati se non in possibile abuso di alcol e stupefacenti da parte della giovane allo stato ignoto.

Pertanto, conclude la giudice, il riscontrato stato di prostrazione e pianto, palesato nell’immediato e protratto tempo, appare maggiormente conforme ad una costrizione al rapporto sessuale. Pianti e lacrime nell’immediatezza; sorrisi e selfie nei giorni successivi sui social. L’appunto è stato sollevato dalla difesa per avvalorare la tesi del rapporto consenziente e per evidenziare la stranezza del comportamento della vittima che su instagram è apparsa sorridente tanto da immortalare il periodo di vacanza in Salento con un tatuaggio. Per la giudice, però, non può esserci una modalità di reazione stereotipata nelle vittime di abusi sessuali.

E gli arresti domiciliari appaiono la misura cautelare più adeguata per il rischio di recidivanza connaturato alle specifiche modalità del fatto caratterizzato da spregiudicatezza e facilità nell’agire violento avedo gli indagati avuto rapporti non consenzienti con la donna nel corso dell’interrogatorio non hanno dimostrato alcun tipo di resipiscenza.