Arriva a Lecce “Bosco”, il documentario Alicia Cano Menoni alla scoperta della storia della propria famiglia e di uno speciale borgo toscano

LECCE – Martedì 30 settembre alle ore 20.00 al Museo Castromediano “Bosco”, il documentario Alicia Cano Menoni alla scoperta della storia della propria famiglia e di uno speciale borgo toscano. Il film è appena stato candidatoo al “Premio Goya” in Spagna.

Saranno presenti in sala la regista Alicia Cano e la produttrice Agustina Chiarino

Introduzione a cura di Luigi De Luca, direttore del Polo biblio-museale di Lecce, e di Alec Von Bargen,Visual Advisor della Biennale College Cinema.

In un paesino nel cuore di un bosco, i suoi 13 abitanti passano i giorni badando alle pecore e parlando con i propri morti. Dall’altro lato dell’oceano, in Uruguay, Orlando con 102 anni, abita quella stessa terra con l’immaginazione. Questo film, girato lungo 13 anni, esplora cosa rimane quando tutto sembra destinato a scomparire.

Prodotto nel 2020 da Myboss, Mutante Cine, Bosco – che dura 80 minuti – è stato sostenuto da Regione Piemonte e Film Commission Torino Piemonte.

“Siamo felici di questa presentazione al Museo Castromediano, il documentario di Alicia Cano è una storia intensa di memorie e storie, e il museo è lo spazio che accoglie tutto questo diffondendo messaggi nella contemporaneità, attualizzando il passato. Siamo molto grati ad Alec Von Bargen, alla regista e alla produttrice del film di aver scelto il Castromediano per questa anteprima”, racconta Luigi De Luca.

“Tramite un dialogo tra documentario e favola contemporanea, il film ‘Bosco’ – suggerisce Alec Von Bargen– dell’affermata regista uruguaiana Alicia Cano ci obbliga a dialogare in modo franco ed onesto con i più profondi dei nostri ricordi per ricostruire gli istanti, le persone e i luoghi più rilevanti della nostra umanità. Prodotto da Agustina Chiarino di Mutante Cine, il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti, il più recente la nomination per il premio Goya in Spagna. È un onore poter condividere questa opera d’arte con il pubblico leccese in compagnia sia della regista che della produttrice”.