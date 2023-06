“Il Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca”: ecco gli eventi da domani sino a fine agosto

Il Festival Cameristico Internazionale del Capo di Leuca continua la sua lunga e articolata programmazione itinerante nel Salento. Oltre 50 artisti, per la maggior parte under 35, provenienti dall’Italia (Brindisi, Taranto, Trani, Altamura, Bari, Terni, Roma, Milano) e dall’estero (Germania, Giappone, Francia, Austria), si stanno esibendo in concerti, partiti lo scorso 9 luglio, in 13 borghi del Basso Salento.

Organizzato da Eleusi, associazione di promozione sociale, l’evento gode del patrocinio della Provincia di Lecce , del Consiglio regionale della Puglia, del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e dei Comuni del Capo di Leuca (Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Gagliano del Capo, Presicce-Acquarica, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase).

Ecco il calendario degli appuntamenti da domani a fine agosto :

17 agosto – Ellade, Duo Euterpe: Elisa Buffelli, flauto, Federica Cataldi, arpa. Montesardo, Piazza Castello, ore 21.

21 agosto – Riflessi dal Sur, Duo Fiore: Claudia Fiore, violoncello, Camilla Fiore, chitarra. Tricase, Agriturismo Gli Ulivi, ore 20.30.

23 agosto – Tra furore ed equilibrio, Duo Zezza-De Carlo: Domenico Zezza, violino, Gabriele De Carlo, pianoforte. Tricase, Palazzo Gallone, ore 21.

26 agosto – Quattro mani tra Francia e Mitteleuropa, Duo FourTe: Eva-Maria Weinreich, pianoforte, Tomohito Nakaishi, pianoforte. Taurisano, Terrazza del Palazzo Ducale, ore 21.

29 agosto – Liszt: l’Opera al pianoforte, Leonardo Colafelice, pianoforte. Castro, Castello Aragonese, ore 21.

31 agosto – Mendelssohn 175, Trio Felix: Rebecca Bove, violino, Gabriele Musìo, violoncello, Andrea Sequestro, pianoforte. Castrignano del Capo, esterno della Basilica-Santuario S. Maria De Finibus Terrae, ore 21.30.