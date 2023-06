Le previsioni meteo di oggi 30 agosto 2022

Puglia – Tempo stabile con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio, con qualche innocuo addensamento sulle zone interne. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge tra Lombardia e Liguria. Instabilità in aumento al pomeriggio con temporali su Alpi centro-occidentali e Appennino e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse e temporali su tutte le regioni, specie tra Lombardia ed Emilia Romagna.

Link Sponsorizzato

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con sole prevalente. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali in Appennino, più asciutto altrove. In serata fenomeni in fase di esaurimento con ampie schiarite in arrivo su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con acquazzoni e temporali specie su Molise, Campania, Basilicata e Calabria, cieli soleggiati altrove. In serata tempo in miglioramento salvo residue piogge su Campania, Calabria e Basilicata.

Temperature minime stabili o in generale lieve aumento, massime in aumento al Centro-Sud e sulle Isole, stabili o in calo al Nord.

www.centrometeoitaliano.it