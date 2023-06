Le previsioni meteo di oggi 31 agosto 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone più interne, ancora soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL NORD

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e temporali, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo al Nord-Est e fenomeni anche su settori alpini e appenninici, più asciutto in Pianura Padana. Tra la serata e la nottata piogge sparse specie tra Liguria, Piemonte e Lombardia, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e settori appenninici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione in Appennino e in movimento verso le coste adriatiche, asciutto altrove. In serata residui fenomeni tra Umbria e Marche, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge possibili sulle coste tirreniche. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne Peninsulari, asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento e tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità in graduale aumento sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole, massime in calo al Centro-Nord e in lieve aumento sul resto d’Italia.

