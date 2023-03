Le previsioni meteo di oggi 14 settembre 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutta la regione con qualche velatura sui settori settentrionali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in graduale aumento sulla Puglia settentrionale e con ampi spazi di sereno ancora sui settori meridionali.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge su Liguria e alpi occidentali. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Liguria, Appennino e arco alpino, con locali sconfinamenti. In serata e in nottata ancora acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Liguria di Levante.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con delle velature in transito e maggiori addensamenti sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata nuvolosità irregolare su tutte le regioni ma ancora con tempo asciutto. Temporali in arrivo nella notte sulla Toscana e qualche fenomeno anche su Umbria e Alto Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino, con cieli sereni; qualche innocuo addensamento solo sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora cieli del tutto soleggiati e nuvolosità in transito sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in graduale aumento e cieli nuvolosi ancora sulla Sardegna.

