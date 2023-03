Le previsioni meteo di oggi 15 settembre 2022

Puglia – Molte nuvole per gran parte della giornata su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito.

Nazionale

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali sul Friuli, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità sui rilievi Alpini, nessuna variazione sul resto della penisola. In serata ancora temporali intensi sul Triestino e residue piogge sul Trentino Alto Adige. Fenomeni in esaurimento nella notte.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti con piogge intense tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali sulla fascia Tirrenica, più asciutto sui versanti Adriatici. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sul Lazio, nuvolosità medio-alta in transito altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata caratterizzata da nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari e cieli soleggiati solo sulla Sicilia. In serata atteso un aumento della copertura nuvolosa, con piogge nella notte solo sulla Sardegna.

Temperature minime in generale aumento, salvo una lieve flessione negativa al nord-ovest. Massime stazionarie su tutta la penisola.

