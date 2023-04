Le previsioni meteo di oggi 29 settembre 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Qualche addensamento in transito nel pomeriggio ma sempre con tempo stabile. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare e schiarite.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Al mattino nuvolosità in transito su tutti i settori, con piogge tra Liguria, Alpi Apuane e Friuli. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, anche intensi sul Friuli. In serata ancora maltempo diffuso con piogge e nubifragi sparsi.

Link Sponsorizzato

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse sulle regioni Tirreniche, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio fenomeni più intensi sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con cieli coperti e piogge moderate.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge su settori tirrenici e Sardegna occidentale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali su Campania, Calabria settentrionale e Sardegna, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo.

www.centrometeoitaliano.it