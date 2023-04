Salento a pArte: Francesco Lupò

Francesco Lupò nasce nel 1983 in Sicilia e vive a Lecce. La formazione da architetto lo spinge ad esplorare, con la fotografia, luoghi spesso dimenticati e sconosciuti quasi a voler dar loro “ una dignità e un riscatto che probabilmente non riceverebbero mai” con un’incessante messa a fuoco tra l’essenza della fotografia di strada, caos e movimento, quella di paesaggio e riflessione e la fotografia di architettura.

E’ sua la foto scattata a Lequile al prospetto della Chiesa della Madonna di Contrada Pisello intitolata “ And why do you sing Hallelujah if it means nothing to ya?” classificatasi al terzo posto del prestigiosissimo concorso internazionale, il Viepa Vienna International Photo Award 2022, nella categoria Night and available Light Photography.

Nel sito web 4treesphoto.net, è possibile ammirare la sua arte suddivisa in sei categorie: strade, paesaggi, architetture, monocromia, città, persone.

Il suo profilo instagram 4trees_photo, con oltre 37.600 followers, è una raccolta di fotografie il cui comune denominatore è la ricerca della bellezza, nei ritratti, nei prospetti, nelle architetture, nella speranza di un mondo migliore in cui tutto ciò che ci circonda possa sempre parlare con gli occhi dell’arte e vedere con le parole di chi, di arte, vive. Una commistione sensoriale che parte dallo sguardo, arriva alle parole e attraversa tutti i sensi, sino a confonderli tutti dentro l’anima.

E noi lo abbiamo intervistato.

Come inizia l’amore per l’arte della fotografia?

L’arte è sempre stata parte fondamentale della mia vita. Aver studiato architettura mi ha sensibilizzato su questo aspetto e fotografare è così diventata un’esigenza. Dopo una pausa di qualche anno devo ad Alessandro Bernardi (fotografo barese che vive a Pavia, alessandrobernardifoto.com) il reinnamoramento alla fotografia. Scatto sia in digitale che a pellicola perchè credo che ci sia spazio per entrambe le tecniche e che ognuna abbia una resa e un fascino differente.

La tua idea di fotografia?

La mia idea di fotografia parte da un periodo de “l’idiota” di Dostojevskij: la bellezza salverà il mondo. Da questo assunto parte la mia ricerca del bello, sicuramente influenzata dalla mia formazione, sulla fotografia di architettura, di paesaggio e di strada. Però non mi pongo limiti e capita spesso di lavorare a progetti che non rientrano in queste categorie, ad esempio un progetto sulla linea di produzione di una fornace storica di Venezia (Orsoni 1888).

Progetti per il futuro?

Progetti per il futuro molti, forse troppi. Per il presente due mostre in corso a Milano: “FallShow” presso la Fondazione Malerba per la fotografia (8-30 settembre) e “Contatti Visivi” di Sixteen (18-24 settembre). A fine mese andrò a Vienna a ritirare il premio per il Vienna International Photo Awards e sono stato selezionato per un’esposizione congiunta Italo-Cubana “Miradas Compartidas” che si terrà durante l’inverno. In autunno è prevista l’uscita di un libro fotografico edito da Psicografici editore di Roma. E poi…mi piacerebbe molto organizzare una mostra a Lecce.

Nel frattempo continuo a viaggiare, scattare e lavorare ad alcuni progetti che vedranno la luce nei prossimi mesi.

