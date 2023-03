“Un teatro nel bosco” a Trepuzzi con un laboratorio e lo spettacolo “Corri, Dafne”

TREPUZZI (Lecce) – Domenica 11 settembre nel Boschetto di San Vito a Trepuzzi prosegue “Un teatro nel bosco”, percorso in tre appuntamenti promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con Blablabla, Comune di Trepuzzi e Regione Puglia nell’ambito del progetto artistico “Legami_Teatri del nord Salento”. La seconda serata partirà alle 18:30 (ingresso libero – max 15 persone) con “Ad abbracciare gli alberi”, laboratorio a cura di BlaBlaBla. A seguire dalle 20 (ingresso 2 euro – info e prenotazioni 3207087223 – 3403129308) lo spettacolo “Corri, Dafne” di Factory Compagnia Transadriatica e Tessuto Corporeo di e con Ilaria Carlucci per la regia di Alberto Cacopardi. Sulla riva limacciosa di un fiume, in una notte di luna piena, nasce dal fango una ninfa. Leggera, curiosa, spettinata, ribelle. È Dafne, che nuota, salta, rotola, si arrampica come gli animali del bosco. Dafne vuole solo correre ed essere libera. Intanto il cielo sopra gli alberi è irradiato dalla luce del carro del Sole. guidato da un cocchiere d’eccezione: Apollo, il più bello tra tutti gli dèi, spocchioso, egocentrico, tanto desiderato quanto sprezzante. Due mondi lontani, quelli della ninfa e del dio, si incontrano per l’intervento dispettoso di Cupido, il bambino eterno, il dio dell’amore. Apollo ama per la prima volta e il desiderio lo acceca. Dafne, colpita dalla freccia del disamore, lo fugge e vuole restare per sempre una ninfa libera. Che cosa accade se comincia a correre? Correre via, da tutto e tutti, via da casa, dalla sequoia, dalle sorelle, dal padre, dal vestito da sposa, dalle braccia di un dio sconosciuto. Correre libera, correre forte, si, ma verso cosa? “Corri, Dafne!” gioca con la materia del mito e con i fili invisibili che muovono le vite di tutti, che siano potenti creature divine o silenziosi abitanti del bosco, alla ricerca della sottile linea di confine tra l’amore per l’altro e l’amore per sé.

