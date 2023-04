Antonio Imperiale e Pamela Greco sugli scudi della Urban Trail “Li rusciuli”

FRIGOLE (Lecce) – Antonio Imperiale e Pamela Greco sugli scudi della Uban Trail “Li rusciuli”. I due tesserati della Saracenatletica si sono aggiudicati la prima edizione della gara nazionale svoltasi a Frigole domenica scorsa. La manifestazione organizzata dalla Asd Gpdm presieduta da Simone Lucia si è stata valevole come sesta tappa del circuito “Trofeo Grande Salento Trail & Mountain Running”. Imperiale ha fatto registrare il tempo di 01:25:01 sul percorso di 21,097 chilometri anticipando Gianluca De Salvo de La Mandra e Saddiq Hosseini della Tre Casali, giunti rispettivamente al secondo e al terzo posto delle classifica generale. Pamela Greco invece ha bloccato l’orologio a 01:40:21 salendo sul gradino più alto del podio. Sonia Pascali della Tre Casali ha raggiunto il secondo posto della graduatoria in rosa, mentre Mariagrazia Strafella della The Prison Asd ha conquistato l’ultima piazza d’onore. Il tracciato è stato caratterizzato da asfalto, sterrato e sabbia, tra pagghiare, muretti a secco e macchia mediterranea. La tratta svoltasi lungo i sentieri di Frigole ha offerto scorci paesaggistici di rara bellezza, nell’ambito di una competizione che ha sposato la natura e la valorizzazione della marina leccese. La denominazione del nuovo evento sportivo ha messo in evidenza i corbezzoli, frutti meglio conosciuti in dialetto salentino come “rusciuli”. Parallelamente alla mezza maratona si è corsa la 10 chilometri competitiva che ha visto trionfare Andrea Friolo della Cursores (35:08) ed Elisabetta Capasa della Tre Casali (43:54). La competizione realizzata con il patrocinio del Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Coni, Fidal Puglia e Fidal Lecce, è stata riservata ai tesserati Fidal delle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Assoluti. Al termine della gara si è svolta la ricca cerimonia di premiazione con Imperiale e Greco sul gradino più alto del podio.

