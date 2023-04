Due giovani amazzoni salentine alle finali nazionali del Trofeo Progetto Sport Sise “Adriano Capuzzo”

LECCE – Si sono conclusi domenica 25 settembre presso lo splendido Centro Ippico della Scuola di Cavalleria “Federigo Caprilli” di Lecce i campionati regionali di Completo FISE. La Junior appena 18enne Francesca Spedicato su Mhs Secret Garden (purosangue Irlandese) si laurea Campionessa Regionale nella categoria 2, il livello più alto praticabile in Puglia.

Sale sul podio anche la children Elèna Perlini su Emiliana R.S.(sella Italiana): la 13enne conquista il terzo posto in categoria 1. A premiare le ragazze erano presenti il Comandante del Centro Ippico Militare Ten. Col. Cosimo Ariodante ed il presidente della Fise Puglia Avv. Francesco Vergine.

Le atlete, rispettivamente di San Cesario di Lecce (Francesca) e di Melendugno (Elèna), ora si preparano per la Finale Nazionale che si terrà a Tina (Torino) dal 14 al 16 ottobre p.v. presso il Centro Ippico Lo Sperone. Lì si troveranno a competere per la vittoria finale, gareggiando contro atleti del centro e del nord Italia dove la disciplina del completo è molto più seguita e praticata.

Francesca Spedicato partirà infatti dalla prima posizione in classifica Nazionale per la categoria 2 ed Elèna Perlini partirà dalla quinta posizione in classifica Nazionale per la categoria 1. Entrambi i risultati costituiscono un primato assoluto nella disciplina del completo in Puglia. Le atlete sono seguite nel loro percorso dell’istruttore federale (più volta campione nazionale di cross) Antonio Rosato presso il centro Asd L’Ilatro di Cavallino (LE).