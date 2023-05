Le previsioni meteo di oggi 26 ottobre 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento in più sul Salento.

Link Sponsorizzato

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con disturbi da nuvolosità bassa e nebbie o foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, addensamenti locali su Liguria e Friuli. In serata si rinnovano condizioni meteo asciutte, con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse verso le coste.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con banche di nubi basse sui settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con prevalenza di cieli sereni ed avvezione di nuvolosità bassa dal mare verso le coste.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di qualche velatura e nubi basse sui settori costieri.

Temperature minime in lieve calo al Centro e al Nord-Est, stabili o in lieve aumento sulle restanti regioni; massime stabili o in generale aumento, salvo una lieve flessione su Sardegna e settori adriatici centro-meridionali.

www.centrometeoitaliano.it