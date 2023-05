Musica d’organo presso la Chiesa Madre di Carmiano

CARMIANO – Il Festival Organistico del Salento -patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali, dalla Regione Puglia e dall’Istituto di Cultura Musicale J. S. Bach di Tricase- fa tappa a Carmiano presso la chiesa parrocchiale di Maria Ss.ma Assunta. L’VIII edizione-2022 vede la direzione artistica del maestro Francesco Scarcella. In vista della tradizionale festa di san Vito martire lunedì 24 ottobre, alle ore 19.30, presso la Chiesa Madre il maestro Davide Tenerani presenterà un concerto per organo con una serie di brani di J. S. Bach e una “Meditazione per organo” del maestro Biagio Putignano.

L’organo a canne della chiesa matrice di Carmiano, donato dal nobile veneto Giuseppe Foscarini e inaugurato il 10 settembre 1981, è stato recentemente restaurato grazie alla sensibilità del parroco don Mario Pezzuto ed esclusivamente con i fondi della parrocchia. Come ebbe modo di affermare il maestro Putignano, in occasione della serata inaugurale, lo scorso 12 agosto: “la presenza di un organo a canne in una comunità non è solo un segno di devozione religiosa, ma è il suo specchio tangibile di una ricchezza culturale e storica che la caratterizza”.

La mediazione della musica aiuta l’anima a riflettere, a meditare e a rivolgersi a Dio nella significativa armonia di note. Nella grande gioia della festa per san Vito martire la comunità cristiana di ritrova nella casa di Dio per un momento importante di altra espressione musicale, culturale e spirituale. Lo stare insieme in giocondità ritempra l’anima, ridona energie nuove e nuovo slancio alla vita pastorale alla ripresa del nuovo anno.