Arpal Puglia al fianco delle donne vittime di violenza: presentato il progetto “RI.VI.VI” per l’indipendenza economica femminile

LECCE – Lavorare non solo per vivere, ma anche per rinascere. È stato presentato questa mattina a Lecce, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, “RI.VI.VI”, il progetto interistituzionale promosso dall’Ufficio Coordinamento dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, che si prefigge di affrancare, attraverso il lavoro, le vittime di questo triste fenomeno da condizioni di ricatto economico e di dipendenza. L’iniziativa è frutto di un percorso partecipato che ha visto il coinvolgimento di tutti i Centri antiviolenza operanti sul territorio (“Renata Fonte”, “Il Melograno”, “Dafne”, “Malala Yosafzai”), della Casa rifugio “Nazareth Associazione di Volontariato”, di dieci Ambiti territoriali sociali e della consigliera di parità della Provincia di Lecce, Filomena D’Antini.

Acronimo di Riconquista dell’Indipendenza per le Vittime di Violenza, “RI.VI.VI” istituisce un percorso agevolato e tutelato di accompagnamento al lavoro non solo per le donne vittime di violenza, prese in carico da Cav, case rifugio e Ambiti sociali, ma anche per i loro figli conviventi che abbiano compiuto i 16 anni di età e che risultino disoccupati, inoccupati o in cerca di nuova occupazione. A supporto di questi enti agiscono i dieci Centri per l’impiego e l’Ufficio Coordinamento di Lecce, in quello che risulta essere l’ultimo, fondamentale, passaggio verso l’autodeterminazione: la formazione professionale e l’inserimento lavorativo.

A tal fine è stato istituito all’interno di Arpal un team specializzato composto da una criminologa, psicologi e psicologi del lavoro, che segue tutto il percorso di presa in carico lavorativa, dalla fase di profilazione fino al collocamento al lavoro, supportando le donne anche in costanza di rapporto di lavoro e in vista di una nuova ricollocazione. Il team lavora fianco a fianco con gli operatori che si occupano di incrocio domanda-offerta e coordina i referenti territoriali individuati, uno per ognuno dei dieci Centri per l’impiego.

Inoltre, nei mesi di ottobre e novembre, tutto il personale Arpal interessato ha seguito un percorso di formazione apposito e specifico che ha toccato vari temi: dalla normativa allo studio sociale del fenomeno, dai ruoli dei vari attori in campo alla tutela dell’anonimato, dall’uso del linguaggio più appropriato all’approccio più consono a cui attenersi. È stato poi attivato un numero di telefono dedicato, attraverso il quale è possibile entrare in contatto con il team Arpal: 389/5017189 (dal lunedì al venerdi, h 8.00-14.00; il martedi e il giovedi anche h 15.00-17.00).

Oltre a questa modalità, si può scrivere una mail all’indirizzo coordinamento.lecce@regione.puglia.it o ci si può presentare direttamente presso i Centri per l’impiego di Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Lecce, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase.

Il percorso “R.I.VI.VI” si articola in più incontri, che saranno tenuti a distanza temporale ravvicinata e in ambiente tutelato. Il primo è un colloquio conoscitivo, finalizzato alla consapevolezza di quelle che sono le competenze tecniche, professionali e trasversali acquisite fino a quel momento dalle donne utenti e dai loro figli. Nel secondo, il team provvede alla stesura del curriculum vitae, alla ricerca delle offerte di lavoro e all’invio delle candidature. Vengono individuati, inoltre, eventuali corsi formativi gratuiti, con indennità di frequenza, per migliorare le competenze professionali, cercando di conciliare l’attività formativa con quella lavorativa.

Sono previsti ulteriori incontri tutte le volte che le donne utenti, da sole o tramite i Cav, le case rifugio e gli Ambiti, lo richiedano. Arpal garantisce anche il supporto nella preparazione ai colloqui di selezione con le aziende, successiva attività di monitoraggio in costanza di rapporto di lavoro, ricerca di nuove opportunità in vista di ricollocazione o riqualificazione.

Attenzione anche alla tutela della privacy nel rapporto con le aziende: solo su richiesta delle utenti, infatti, sarà rivelata ai datori di lavoro la condizione di vulnerabilità delle donne e dei figli. In tal caso, è prevista anche la possibilità di firmare un “patto di responsabilità” con le aziende a tutela della riservatezza delle donne e dei figli.

“Siamo consapevoli del fatto che il fenomeno della violenza economica continui ad essere poco considerato – ha detto – Luigi Mazzei, dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l’Impiego Lecce Arpal Puglia – ed è su questo fronte che Arpal ha la possibilità e la capacità di intervenire, anche stimolando la responsabilità sociale mondo delle imprese».

La violenza economica è, infatti, una forma subdola e insidiosa, che non lascia segni visibili ma che mortifica ugualmente la donna, alla quale, sotto la continua minaccia della negazione delle risorse finanziarie, viene limitata la libertà di avere un lavoro e un’entrata economica personale o di poterne usufruire secondo le proprie volontà. Questo sfocia nell’instaurazione di un rapporto di dipendenza dal partner, che è una delle cause principali per cui le donne non si separano o non osano denunciare l’uomo con cui stanno, per abusi e violenze, non avendo i mezzi economici di sostentamento necessari per mantenere se stesse e i propri figli.

“Da oggi in poi ogni giorno sarà il 25 novembre nei Centri per l’impiego nell’ambito di Lecce” ha detto Tiziana Colluto, specialista in comunicazione di Arpal Puglia. La speranza è che un’iniziativa così bella possa estendersi anche oltre il Salento.

