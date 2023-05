Festival del Cinema Europeo, tutto pronto per la XXIII edizione. Protagonisti Sergio Rubini e Claire Denis

LECCE –È partito il conto alla rovescia per la XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo, che si svolgerà a Lecce, presso il Multisala Massimo, dal 12 al 19 novembre 2022. L’evento è stato presentato questa mattina alle Manifatture Knos a Lecce dalla Consigliera Delegata alle Politiche Culturali della Regione Puglia, Grazia Di Bari, dal direttore generale della Fondazione Apulia Film Commision, Antonio Parente, dall’Assessore allo Spettacolo e al Turismo del Comune di Lecce, Paolo Foresio e da Alberto La Monica, Direttore del Festival del Cinema Europeo. Protagonisti di quest’anno saranno Sergio Rubini, per il cinema italiano, e Claire Denis, per quello europeo, che riceveranno l’Ulivo d’Oro alla Carriera e ai quali la manifestazione renderà omaggio attraverso la proiezione dei film più rappresentativi. Per l’attore, regista e sceneggiatore pugliese, che parteciperà anche ad un incontro moderato dal giornalista e critico cinematografico Enrico Magrelli, sono stati scelti “Intervista” di Federico Fellini del 1987, “La stazione” di Sergio Rubini del 1990, “Nirvana” di Gabriele Salvatores del 1997, “Tutto l’amore che c’è” di Sergio Rubini del 1999, “Denti”, di Gabriele Salvatores del 2000 e “I fratelli De Filippo” di Sergio Rubini del 2021.

Il tributo alla regista e sceneggiatrice francese Claire Denis prevede, invece, la proiezione di sei film, l’ultimo dei quali in anteprima, in lingua originale e con i sottotitoli in italiano: “Nénette e Boni” del 1996, “Beau travail” del 2000”, “35 rhums” del 2008”, “L’amore secondo Isabelle” del 2017, “High Life” del 2018 e “Incroci sentimentali” (2021), in uscita il 17 novembre con Europictures.

Link Sponsorizzato

Come ogni anno, il Festival del Cinema Europeo sarà articolato in diverse sezioni.

Per il concorso Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, sono dieci i film europei in anteprima nazionale selezionati da Alberto e Luigi La Monica, che saranno presentati al pubblico dai registi o dagli attori protagonisti, al termine della proiezione. A giudicarli, una giuria presieduta da Pascal Diot e composta da Andriy Khalpakhchi, Klaus Eder, Enrico Vannucci e Marie-Pierre Vallé.

Link Sponsorizzato

Ma speciali saranno anche le anteprime italiane fuori concorso: “Il tempo dei giganti” di Davide Barletti e Lorenzo Conte, che affronta il dramma della Xylella; “The Christmas Show” di Alberto Ferrari, un’entusiasmante commedia natalizia divisa tra reality e meraviglia del quotidiano con protagonista anche Raoul Bova, che sarà presente al Festival del Cinema Europeo e “La prima regola” di Massimiliano D’Epiro, tratto dalla pièce teatrale di Vincenzo Manna “La classe”, incentrato sulla storia di un giovane professore chiamato a tenere un corso di recupero per sei studenti “difficili”.

Al fine di esprimere il proprio sostegno all’Ucraina, il Festival del Cinema Europeo dedica inoltre, quest’anno, un omaggio al cinema ucraino, presentando una rassegna di film e incontri con gli autori, in collaborazione con il Molodist Kyiv International Film Festival. L’appuntamento è previsto venerdì 18 novembre.

Tornano poi due premi molto ambiti, quello dedicato a Mario Verdone, giunto alla XIII edizione, e il premio Egidio Greco, alla X.

Il premio Mario Verdone, istituito in accordo con la famiglia Verdone, è riservato a un giovane autore italiano che si sia particolarmente contraddistinto nell’ultima stagione cinematografica per la sua opera prima. I tre finalisti di questa edizione, selezionati tra 10 autori in Concorso, sono: Laura Samani per “Piccolo corpo”, Giulia Louise Steigerwalt per “Settembre”, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis per “Re Granchio”.

La Giuria, costituita da Carlo, Luca e Silvia Verdone, sceglierà il vincitore e consegnerà il premio sabato 19 novembre.

Il Premio Egidio Greco, invece, in memoria del regista pugliese, è stato istituito insieme al Centro Nazionale del Cortometraggio e d’intesa con la famiglia, con l’intento di premiare un giovane autore italiano, di massimo 35 anni, per il suo talento nella realizzazione di un cortometraggio. Dieci i cortometraggi finalisti che saranno giudicati dalla famiglia Greco.

C’è poi la sezione che promuove alcune delle attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, con la presentazione in anteprima regionale di un film restaurato in 4k a cura della Cineteca Nazionale, in collaborazione con Compass Film S.r.l.: si tratta di “La voglia matta” di Luciano Salce del 1962, in occasione dei 60 anni dall’uscita. Questa sarà anche un’occasione per ricordare Ugo Tognazzi, alla presenza del figlio Ricky, che presenterà il libro di suo padre “Il rigettario. Fatti, misfatti e menù disegnati al pennarello”.

Quest’anno c’è poi un importante novità, il “Festival OFF”, organizzato d’intesa con l’amministrazione comunale. La XXIII edizione del Festival del Cinema Europeo vedrà, infatti, protagonista la città di Lecce anche con una programmazione serale che proporrà ai cittadini spettacoli, concerti ed eventi ogni sera, in diversi luoghi del capoluogo salentino, a ingresso gratuito.

Ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, il Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce ed è stato riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo “manifestazione d’interesse nazionale”.

È possibile consultare il programma completo su www.festivaldelcinemaeuropeo.com