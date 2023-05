Le previsioni meteo di oggi 1 novembre 2022

Puglia – Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, addensamenti più compatti e anche bassi sul Salento. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito, nubi basse sui settori meridionali della regione.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli a tratti coperti, con deboli piogge sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito con precipitazioni tra Liguria ed arco Alpino. In serata ancora qualche residua pioggia sulla Liguria; ancora molto nuvoloso sui restanti settori.

AL CENTRO

Beltempo al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli generalmente poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio ancora tempo del tutto asciutto, senza particolari variazioni. In serata stabilità diffusa su tutti i settori, con maggiore nuvolosità attesa sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento al centro-sud; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in lieve aumento al sud.

