Le previsioni meteo di oggi 11 novembre 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione quando avremo però nuvolosità medio-alta in transito alternata a schiarite. Stabile anche in serata con addensamenti a tratti anche compatti.

Link Sponsorizzato

Nazionale

AL NORD

Link Sponsorizzato

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su Liguria e Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli velati ed addensamenti in Pianura Padana. In serata nuvolosità specie sulla Pianura Padana, molte velature altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con addensamenti sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori o con qualche velatura in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità alternate a schiarite. Ampi spazi di sereno al pomeriggio su gran parte delle regioni, salvo qualche piogge sulla Sicilia sud-orientale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ancora locali piogge sulla Sicilia orientale.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime stabili o in aumento al Centro-Nord e in calo al Sud e sulle Isole.

www.centrometeoitaliano.it