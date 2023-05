Le previsioni meteo di oggi 16 novembre 2022

Puglia – Molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio ma con deboli piogge associate solo sui settori al confine con la Campania. Nessuna variazione in serata con nuvolosità in transito. Piogge in arrivo nella notte sul Salento.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi e piogge sparse, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge su Triveneto e Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano residui fenomeni sui settori orientali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Neve sulle Alpi dai 1800-2000 metri.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto in Abruzzo. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata residue piogge tra Umbria e Lazio, variabilità asciutta sulle altre regioni per la presenza di nuvolosità bassa.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge su Campania, Molise occidentale e Sardegna, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio locali fenomeni in estensione su Calabria settentrionale e Sicilia orientale, invariato altrove. Tra la serata e la nottata piogge in estensione a tutte le regioni con temporali sui settori tirrenici, ampie schiarite invece sulla Sardegna.

Temperature minime in generale aumento; massime stabili o in lieve calo al Nord-Est e sulla Sardegna, in lieve rialzo sul resto d’Italia.

