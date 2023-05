Le previsioni meteo di oggi 18 novembre 2022

Puglia – Locali piogge al mattino al confine con Campania e Molise, variabilità asciutta altrove. Piogge sparse anche nel pomeriggio sui settori centro-settentrionali della regione, più asciutto sul Salento. Più asciutto in serata e nottata con nuvolosità e schiarite.

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi con locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali e neve oltre i 1300-1500 metri, ampie schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni in Alto Adige con quota neve in calo fin verso i 1200 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con nubi sparse e schiarite.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e locali temporali. Migliora al pomeriggio con tempo asciutto e nubi sparse alternate ad ampie schiarite. In serata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte con prime piogge sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali su Campania, Basilicata e Sicilia centro-occidentale, variabilità asciutta altrove e sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge sparse sulle regioni peninsulari, ampie schiarite sulle Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Calabria e Campania e sulla Sardegna, variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola; massime stazionarie o in lieve calo sulle regioni tirreniche e la Sardegna, stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

