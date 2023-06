Le previsioni meteo di oggi 22 novembre 2022

Puglia – Tempo instabile durante la giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, più intensi sulle zone settentrionali della regione. Generale miglioramento tra la sera e la notte con fenomeni in esaurimento.

AL NORD

Al mattino tempo perturbato specie sui settori centro-orientali con piogge e temporali anche intensi, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora acquazzoni a Nord-Est, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in graduale miglioramento salvo residue piogge su Triveneto e Romagna. Neve in calo fin verso i 600 metri su arco Alpino e Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più intensi sul versante tirrenico con rischio di nubifragi. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi, più deboli sulle coste adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse. Neve in calo fin verso i 900-1000 metri nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, anche intensi sulla Campania, più asciutto tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio tempo instabile o perturbato con precipitazioni diffuse, più intense sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. Neve in calo in Appennino fin verso i 1400-1500 metri.

Temperature minime in generale rialzo e massime in calo.

