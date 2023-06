Le previsioni meteo di oggi 23 novembre 2022

Puglia – Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi al pomeriggio per addensamenti in transito. Nuvolosità irregolare in serata ma sempre con tempo stabile su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino residue piogge sulle coste romagnole, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni, isolati fenomeni sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente, isolate piogge sulle coste marchigiane. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità in aumento sui settori tirrenici. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità tra Lazio, Umbria e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio qualche pioggia anche in Sardegna, invariato altrove e ampie schiarite sui settori adriatici. In serata ancora piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Sud e stabili o in lieve rialzo al Nord e sulle Isole Maggiori.

