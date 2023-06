Le previsioni meteo di oggi 29 novembre 2022

Puglia – Cieli nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio ma con deboli piogge associate solo sui settori settentrionali e localmente sul Salento. Deboli precipitazioni in arrivo tra la sera e la notte su tutta la regione.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Link Sponsorizzato

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con neve sulle Alpi fino a quote collinari; più asciutto altrove. Al pomeriggio residue precipitazioni sull’Appennino settentrionale. In serata tempo del tutto asciutto, ma con ancora molte nubi in transito.

AL CENTRO

Al mattino deboli piogge sui settori adriatici, asciutto altrove con cieli coperti. Al pomeriggio ancora pioviggini sui medesimi settori, isolate nevicate in Appennino. In serata attese precipitazioni tra Lazio e Abruzzo; neve dai 1100-1200 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sulle Isole Maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge in estensione alla Calabria, tempo invariato altrove. In serata instabilità in aumento con piogge e temporali nella notte sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in generale rialzo, salvo una lieve flessione negativa al nord-ovest. Massime stazionarie da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it