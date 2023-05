Le previsioni meteo di oggi 4 novembre 2022

Puglia – Piogge sparse in arrivo al mattino al confine con Molise e Campania, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera fenomeni in estensione su tutti i settori, più asciutto sul Salento dove sono attesi temporali solo dalla nottata.

AL NORD

Al mattino piogge sparse e temporali su tutte le regioni con neve oltre i 1600-1700 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni al Nord-Est, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata nuvolosità irregolare con locali fenomeni su Alpi e Appennini, nevosi oltre i 1500-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, anche intensi tra Umbria e Lazio. Al pomeriggio ancora piogge tra Marche, Abruzzo e Basso Lazio, ampie schiarite altrove. In serata e in nottata nuvolosità irregolare su tutte le regioni, con piogge isolate sui settori tirrenici e asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino forte maltempo sulla Sardegna e qualche fenomeno tra Molise e Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maltempo in estensione alle altre regioni, più asciutto su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia. In serata e in nottata instabilità in aumento con piogge e temporali su tutte le regioni, fenomeni più sporadici in Sardegna.

Temperature minime in calo al Nord, al Sud e sulle Isole Maggiori, in lieve aumento al Centro; massime in generale diminuzione.

