Le previsioni meteo di oggi 8 novembre 2022

Puglia – Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutta la regione. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con addensamenti in transito sulle zone settentrionali della regione, ampie schiarite altrove.

Link Sponsorizzato

Nazionale

AL NORD

Link Sponsorizzato

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con deboli precipitazioni attese sulla Liguria. In serata ancora qualche precipitazione su Liguria e Alpi Apuane, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio attesa qualche velatura in transito tra Campania, Molise e Basilicata. In serata si rinnovano condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in aumento; massime in calo al nord, stabili o in lieve rialzo al centro-sud.

www.centrometeoitaliano.it