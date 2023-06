“Moro Vive”, giovedì 1 dicembre incontro con gli studenti dell’I.I.S.S “Cezzi – De Castro – Moro”

MAGLIE (Lecce) – Giovedì 1 dicembre alle 10,00 gli studenti dell’I.I.S.S “Cezzi – De Castro – Moro” di Maglie parteciperanno all’incontro per il progetto “Moro vive”, l’iniziativa del Consiglio Regionale della Puglia che avvicina i giovani delle scuole superiori pugliesi al pensiero, al ruolo e alla figura del grande statista di Maglie.

Saluti istituzionali di Augusto Spicchiarelli, dirigente scolastico e Ernesto Toma, sindaco. Introduce l’incontro Laila Caroppo, Docente – Referente Progetto. Interviene Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia. La relazione è curata dall’on. Gero Grassi, componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Caso Moro, funzionario del Consiglio regionale della Puglia, ex Deputato giornalista e scrittore.

Il progetto consiste nel racconto della vicenda umana, professionale, politica e drammatica di Aldo Moro, con particolare attenzione al ruolo avuto da Moro alla Costituente, da Ministro della Giustizia, della Pubblica Istruzione, degli Esteri e da Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ogni incontro permetterà di far conoscere ai giovani studenti la storia d’Italia ancora non scritta nei libri di testo, che vede Moro protagonista di un impegno che ruota sempre intorno alla persona.

La Costituzione Italiana, fortemente voluta da Aldo Moro, si basa sulla centralità della persona e sui diritti che sono riconosciuti dallo Stato e non più concessi, come nello Statuto Albertino.

