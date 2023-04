47° Stagione lirica della Provincia di Lecce: sold out domani al Politeama per la replica di “Tosca”

SALENTO – Una “Tosca” gremita in ogni ordine di posti: sarà quella che andrà in scena domani, mercoledì 28 dicembre ( ore 20.45 ), al Teatro Politeama Greco di Lecce per la 47^ edizione della Stagione Lirica di tradizione della Provincia di Lecce.

Il capolavoro pucciniano, che si conferma così uno dei più amati dal pubblico, è l’ultima opera in programma del cartellone che la Provincia di Lecce realizza con la direzione artistica di Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca, e grazie al progetto artistico finanziato da Regione Puglia e Ministero della Cultura, con la collaborazione del Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese.

Link Sponsorizzato

Lo spettacolo di domani è la terza serata di “Tosca”, dopo il successo della “prima” del 23 dicembre e della replica del giorno di Natale. Sono andate in scena, inoltre, anche due “prove didattiche” mattutine dedicate solo alle scuole salentine grazie al progetto “Studenti all’Opera”.

La Stagione lirica di tradizione della Provincia verrà chiusa dal concerto lirico-sinfonico “Omaggio a Tito Schipa”, in programma il 30 dicembre, ore 20.45, al Teatro Apollo a Lecce.

Link Sponsorizzato

A questo proposito, giovedì 29 dicembre alle ore 12, a Palazzo Adorno a Lecce, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello speciale evento, alla presenza del presidente Stefano Minerva e degli artisti.

Per assistere allo spettacolo del 30 dicembre, le prenotazioni per l’acquisto dei biglietti possono essere effettuate da domani, mercoledì 28 dicembre, chiamando il numero 0832 453556 (dalle 9 alle 13) e i biglietti si potranno ritirare il 30 dicembre presso il teatro Apollo.

Inoltre, i biglietti sono acquistabili direttamente anche il 30 dicembre presso il botteghino del teatro Apollo, ore 8-13 e dalle ore 15 in poi .