A Lecce e nel Salento il Concerto sinfonico Tuttifantchen – Favola in musica

SALENTO – Arriva il periodo di Natale e le favole più belle pensate per i bambini. Così l’orchestra OLES, dedica un programma speciale per i più piccoli, portando per la prima volta a Lecce e nel Salento la favola Tuttifantchen di Hedwing Michel e Franziska Becker, musicata nel 1922 da Paul Hindemith.

La favola racconta la storia della marionetta Tuttifantchen e della sua amica Trudel, figlia del mastro intagliatore Tuttifant. Quando la piccola marionetta prende vita non ha un cuore e nessuna esperienze, combinando così un sacco di guai e portando scompiglio in tutto il villaggio; ma grazie a un incontro inaspettato Tuttifantchen troverà la sua casa e il suo posto. La storia che a noi suona un po’ pinocchiesca, è stata liberamente riportata e tradotta in italiano nel 2006 da Quirino Principe, noto musicologo e autore di saggi fondamentali per la letteratura musicale. La Favola in musica è composta da canti popolari natalizi, una marcia, una ninna-nanna e un cake-walk, danza dall’andamento vivace nata all’inizio del novecento nelle comunità afroamericane.

A narrare questa strana e curiosa favola natalizia, sarà Salvatore Della Villa, attore regista e direttore artistico del Teatro comunale di Galatone e della Stagione di prosa e ti teatro ragazzi Teatri dell’Agire. Della Villa, formatosi presso il Centro D di Torino con Iginio Bonazzi, ha prodotto opere importanti come Il Piccolo Principe di Antonine de Saint-Exupéry, una delle rare produzioni mondiali autorizzate dagli eredi, Il Grigio di Giorgio Gaber, una delle poche interpretazioni in Italia concessa dalla Fondazione Giorgio Gaber, il concerto Bestiario Salentino – selvaggi d’amore di morte poeti, Il Canzoniere della Morte di Salvatore Toma, Caligola di Albert Camus e lo spettacolo sulle Fiabe Italiane di Italo Calvino, Incantesimi.

Ad accompagnare la favola di Tuttifantchen, saranno le danze scritte da autori celebri come Mozart che, accanto alle opere più famose e importanti, ha composto qualche brano per balli e intrattenimenti come le Fünf Contretänze, in cui spiccano le due scritte nella tonalità di do maggiore e in cui Mozart prende in prestito da se stesso la melodia della celebre aria “Non più andrai farfallone amoroso” che conclude il primo atto delle Nozze di Figaro. Di Gustav Holst l’orchestra OLES eseguirà la Brook Green Suite, brano in tre movimenti risalente agli ultimi mesi della vita del musicista e concepito per le studentesse della St Paul’s Girl’ Scholl Junior Orchestra di cui Holst fu direttore musicale dal 1905 al 1934. Il Prelude che apre la suite di Holst, ricorda lo scorrere di un fiume mentre il brano centrale Air imita il canto popolare, infatti, nelle prime misure si può cogliere qualche somiglianza con Scarborough Fair, ballata tradizionale inglese divenuta famosa grazie al duo Simon&Garfunkel e inserita nel film Il laureato di Mike Nichols con Dustin Hoffman. Dal ritmo più popolare è la Dance finale il cui tema principale si basa su una melodia ascoltata da Holst durante un viaggio in Sicilia e resa in una forma a metà tra una giga e una tarantella. A chiudere questo viaggio all’interno delle danze e delle ballate saranno i brani della famiglia Strauss, ormai divenuti sinonimi di Walzer, marce, polke e galop. All’interno del programma sarà eseguita la Pizzicato -Polca, ideata ed elaborata dai fratelli Johann jr e Josef Strauss, e Annen – polka opera del solo Johann jr.

A dirigere l’orchestra OLES è il Maestro Fabrizio Dorsi, laureato in Lettere presso L’università di Milano e diplomato in Composizione, Direzione d’orchestra, Musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio di Milano. Si è perfezionato in Italia con Vladimir Delman, Franco Ferrara, Piero Bellugi e a Vienna con Karl Österreicher e Julius Kalmer. Nel 1989 ha partecipato al Seminario di direzione d’orchestra tenuto da Leonard Bernstein all’Accademia di San Cecilia. Dopo l’esordio nella stagione lirica 1983 -84 del Teatro Comunale di Bologna, ha continuato la sua attività sia in ambito operistico, sia in quello sinfonico dirigendo fra le altre le orchestre Sinfoniche di Sanremo, Bari e Pesaro, la Regionale Toscana, la “Haydn” di Bolzano, l’Angelicum, la “Cantelli”e la “Verdi”di Milano , l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, la “Toscanini” di Parma, l’Orchestra Filarmonica Pugliese, l’Orchestra del Teatro di Liberec, la Filarmonica Nazionale Moldava. Dal 2007 al 2013 è stato direttore del Conservatorio di Piacenza. Attualmente è titolare di Esercitazioni orchestrali e incaricato di Direzione d’orchestra al Conservatorio di Milano. È coautore di Storia dell’opera italiana e ha pubblicato Elementi di direzione d’orchestra.

16 DICEMBRE 2022 – h. 20.30 Teatro Comunale di Galatone

17 DICEMBRE 2022 – h. 18.30 Chiesa Madre S. Antonio Abate – Giuggianello

18 DICEMBRE 2022 – h. 11.30 Chiesa della Natività di Maria Vergine – Collepasso

18 DICEMBRE 2022 – h. 18.30 Chiesa San Giorgio – Ortelle

19 DICEMBRE 2022 – h. 20.30 Teatro Paisiello – Lecce