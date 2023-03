Elezioni a Squinzano, patto tra gli ex sindaci Miccoli e Marra “per una sintesi”. Ma FdI minaccia la corsa solitaria. A sinistra un altro ex: Pulli supportato da Delli Noci

SQUINZANO – Dopo il clamoroso scioglimento del Consiglio comunale, tutto è pronto per le nuove elezioni comunali di aprile. Si candiderà anche l’ultimo sindaco, Gianni Marra, uscito indenne dalla tabula rasa prefettizia, ma non sarà in campo come primo cittadino: ha stretto un accordo con l’ex sindaco leghista Mino Miccoli per riunire il centrodestra con un candidato che garantisca pari dignità a tutt’e due. In poche parole, un accordo di non bellingeranza sul possibile nome di Mario Pede, su cui però ci sono ancora dubbi. Intanto, Fratelli d’Italia scalpita perché vorrebbe il suo candidato (Carlo Merchich). Infatti dal partito di Giorgia Meloni fanno sapere che non hanno intenzione di fare passi indietro e agitano lo spettro di una corsa del centrodestra diviso. “Siamo disposti a fare un passo indietro se si azzerasse tutto – chiarisce al telefono Carlo Merchich – I vertici provinciali potrebbero scongiurare la spaccatura nel centrodestra, ma bisognerà rispettare i territori. Ora attendiamo il punto di vista di Fitto”. “Nessuna proposta né nessun invito è stato fatto fino ad oggi a Fratelli d’Italia – spiega il commissario cittadino Claudio Taurino – Da mesi si incontrano ignorandoci: vogliamo essere coinvolti nelle trattative vere”:

A sinistra c’è Andrea Pulli, ex vice sindaco e assessore all’Urbanistica di Miccoli, anche lui un ex proveniente da un percorso politico di destra, amico e grande sostenitore di Alessandro Delli Noci. Il percorso di Pulli sul piano politico è simile all’assessore regionale e la strategia politica è quella di formare una grande coalizione di centrosinistra, più larga di quella regionale e inclusiva, con uno spazio pronto per il Movimento 5 Stelle. “Vogliamo rompere con il passato – spiega l’avvocato Pulli – Due proposte vecchie hanno unito le forze: io voglio costruire un’ampia alleanza che possa offrire un’alternativa vera”: