Gallipoli: approvato il Piano di zona, ottenuto l’accesso al fondo premiale

GALLIPOLI (Lecce) – L’Ambito Territoriale di Gallipoli ottiene il fondo premiale: a comunicarlo la stessa Regione Puglia che con una nota ufficiale dello scorso 22 dicembre non solo ha comunicato l’approvazione del piano di zona inviato dall’Ambito ma anche l’accesso al fondo premiale con riferimento alle risorse del FGSA 2022 nella misura di 187.500 euro.

Nello specifico, la Regione Puglia ha valutato positivamente la coerenza della documentazione prodotta rispetto agli indirizzi previsti del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022-2024 in relazione ai criteri di accesso al fondo premiale. Il lavoro degli uffici di competenza ha così confermato l’Ambito sociale di zona di Gallipoli come uno tra i migliori della Puglia: solo 16 su 45, tra cui Gallipoli, sono stati ammessi a questo fondo.

Il Piano di zona è lo strumento che la legislazione indica per l’attivazione di una “rete di servizi integrati” in ambito sociale e socio sanitario, secondo l’articolo 19 della legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) . Tale strumento programmatico, di durata triennale, è definito dai comuni associati, d’intesa con il Distretto Sanitario, con la partecipazione di organizzazioni sindacali, organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, ordini e associazioni professionali, associazioni di categoria, associazioni delle famiglie e degli utenti.

​L’ambito territoriale sociale di Gallipoli, che rappresenta la sede principale della programmazione locale delle Politiche Sociali, comprende otto comuni, quali Gallipoli (capofila), Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano e Tuglie.

“Dopo che il Piano sociale di zona sarà definitivamente approvato in sede di Conferenza di Servizi, si potrà procedere all’effettivo trasferimento delle risorse assegnate – dichiara l’assessore con delega al Piano sociale di zona, Tonia Fattizzo – Quello che abbiamo ottenuto è un risultato straordinario perché Gallipoli, in qualità di comune capofila dell’Ambito, svolge un ruolo fondamentale in termini di assistenza socio-sanitaria. L’Ambito di Gallipoli risulta oggi tra i migliori della Puglia: il lavoro meticoloso degli uffici ha permesso di ottenere una premialità che consentirà di avviare nuovi servizi e potenziare quelli già in essere in risposta ai bisogni dei cittadini”.