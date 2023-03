Le previsioni meteo di oggi 23 dicembre 2022

Puglia – Tempo asciutto su tutta la regione al mattino con nubi sparse sui settori meridionali e ampie schiarite altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Link Sponsorizzato

Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 2100 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in ulteriore rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, eccetto isolati fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi basse tra Toscana, Umbria e Marche e ampie schiarite altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e presenza di nubi basse, maggiori spazi di sereno in Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori ma con presenza di nuvolosità bassa, cieli soleggiati sui settori adriatici. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con tempo asciutto ovunque, ampi spazi di sereno sulle regioni adriatiche e molta nuvolosità bassa altrove.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo su tutta la Penisola.

www.centrometeoitaliano.it