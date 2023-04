Le previsioni meteo di oggi 29 dicembre 2022

Puglia – Nuvolosità alternata a schiarite nel corso delle ore diurne. In serata ancora tempo asciutto, ma con nubi basse sui settori meridionali della regione.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza coperti; deboli piogge sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche fenomeno anche sull’Emilia Romagna. In serata qualche precipitazione su Emilia Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Neve dai 1200-1500 metri sulle Alpi centrali.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile ma con presenza di nuvolosità bassa specie sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo in prevalenza asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e schiarite

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite; nubi basse lungo la Puglia. Al pomeriggio attese schiarite su Campania, Molise e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con maggiori addensamenti tra Puglia e Sardegna.

Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in rialzo al nord; massime stazionarie o in diminuzione al nord, senza particolari variazioni altrove.

