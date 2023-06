Le previsioni meteo di oggi 7 dicembre 2022

Puglia – Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità in transito alternata a schiarite su tutta la regione. Addensamenti anche bassi e compatti sul Salento. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse ma senza fenomeni.

Link Sponsorizzato

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Al mattino tempo stabile con ampi spazi di sereno, ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora nuvolosità bassa sulla Pianura Padana, cieli soleggiati sul resto del Nord. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse ancora in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità con deboli piogge associate tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse, più asciutto sulla Toscana. In serata locali piogge sui settori costieri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli soleggiati sia al mattino che nelle ore pomeridiane, disturbi da nuvolosità bassa lungo i settori adriatici. In serata qualche pioggia in arrivo sulla Campania, ancora asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e nuvolosità bassa sulle regioni adriatiche.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Nord e Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e Sicilia.

www.centrometeoitaliano.it