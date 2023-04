Notte di San Silvestro in musica a Nardò, in piazza i Sud Sound System

NARDO’ – Fine d’anno in musica in piazza Salandra con l’attesissimo concerto dei Sud Sound System. Un evento organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Unione Commercianti Nardò e Marine per chiudere il 2022 e salutare l’arrivo del 2023, facendo pulsare di ritmi e divertimento il cuore della città. Sabato 31 dicembre sarà una lunga festa, che avrà inizio intorno alle ore 23 con il dj neretino Francesco Fortunato e che proseguirà prima e dopo la mezzanotte con l’esibizione di uno dei più amati gruppi musicali del Salento, sul palco neretino con la collaudata backing band Bag A Riddim Band. L’ingresso è libero.

I Sud Sound System sono i pionieri del raggamuffin e del dancehall style, in Salento e in Italia. Si esibiscono per la prima volta fuori dal Salento nel 1989 nel centro sociale Leoncavallo di Milano, anche se il loro esordio discografico è del 1991, con Fuecu/T’a sciuta bona. Da subito l’impatto della band sulla scena musicale italiana è notevole. Il loro sound reggae mixato a testi impegnati cantati in dialetto salentino li conduce per live, apparizioni televisive e radiofoniche. L’esperienza dei SSS diventa anche oggetto di analisi e dibattiti in alcune università italiane con i sociologi Georges Lapassade e Piero Fumarola. Tra il 1993 e il 1994 i SSS solcano i primi palchi europei insieme a grandi artisti internazionali (Macka B e Mad Professor, Little Owie, Linton Kwesi Johnson, Asher D, Chubby Rankin, Daddy Freddy, Thriller Jenna, Sweete Irie, Echo Minott, Shabba Ranks, the Wailers, Anthony B e Sizzla) e avviano la produzione del Salento Showcase, in cui si affiancano alle nuove voci della scena reggae salentina, radicalizzando un vero e proprio movimento (il progetto ritornerà nel 2000, 2005 e nel 2007, con la nascita del Salento ShowCase Group). Il 1996 è l’anno del disco Comu na petra, a cui collaborano diversi tamburellisti salentini, rafforzando il legame tra il raggamuffin e la musica della tradizione salentina. Nel 1999 l’album Reggae party, con ottimi consensi di critica e vendite. Nello stesso anno la band prende parte al film Liberate i pesci di Cristina Comencini e fonda a San Donato di Lecce uno studio di registrazione, il Salento Sound Studio, e una propria casa di edizioni, la Salento Sound System. Il 1999 è anche l’anno di Giallurussu, inno ufficiale della squadra del Lecce. Nel 2001 l’album Musica musica e nel 2003 Lontano. Quest’ultimo fa vincere alla band il Premio Tenco nella categoria “Miglior lavoro dialettale italiano”. Da qui il brano Le radici ca tieni, diventato un inno alle origini salentine. Oltre alle tournée in Europa, nel 2005 i SSS producono il nuovo Acqua pe sta terra. Partecipano, inoltre, a una puntata della trasmissione di RaiUno Rockpolitik condotta da Adriano Celentano. Da sempre impegnati nella difesa dell’ambiente e del diritto alla salute, temi su cui è incentrato l’album Dammene ancora (2008), cui collabora anche Neffa. Nel 2009, insieme ad altri 53 cantanti italiani, registrano il singolo Domani 21/04.2009, in onore delle vittime del terremoto in Abruzzo. Dopo il singolo Bisogno d’amore, nel 2010 pubblicano Ultimamente, album di denuncia al sistema politico. Nel 2012 arriva The Best of Sud Sound System. Nel 2014 i SSS pubblicano un nuovo album di inediti dal titolo Sta tornu, mentre nel 2016 avviano il loro primo tour in Jamaica, ospiti di Richie Stephens con cui parteciperanno, l’anno successivo, al Reggae Sumfest. Il 2017 è l’anno del lavoro in studio Eternal Vibes che darà vita a molteplici date e sold-out all’estero. Nel 2020 esce il singolo Sempre Tu, nel 2021 un altro singolo, stavolta con Al Bano, dal titolo Come l’edera.

Ad aprire la serata, come detto, sarà Francesco Fortunato, ventenne dj neretino, alfiere della musica house e techouse e dei ritmi caratterizzati da percussioni tribali e da incursioni nell’afrohouse e nel deep. Francesco ha iniziato giovanissimo grazie a corsi su tecniche di mixing, sul mestiere del dj e sulla produzione e teoria musicale. Ha all’attivo esibizioni nei più importanti locali e discoteche della provincia e anche un ep di due tracce (BeFree e Spread Everything). Ha partecipato e vinto Dj contest e ha lavorato per alcune radio locali. È uno studente della Sae Institute di Milano.

“Nardò è una città viva – dicono il sindaco Pippi Mellone, l’assessora alla Cultura e Marketing Giulia Puglia, l’assessore allo Spettacolo Giuseppe Alemanno e il consigliere delegato al Commercio Lelè Manieri – e insieme con l’Unione Commercianti abbiamo voluto regalare ai neretini, e ovviamente non solo a loro, una bella notte di musica e di spensieratezza. I Sud Sound System sono grandi ambasciatori del Salento nel mondo e dal vivo sanno essere degli autentici trascinatori. Sarà uno spettacolo molto bello, in cui sarà protagonista anche il nostro dj Francesco Fortunato. Confidiamo nel sano divertimento, senza eccessi”.