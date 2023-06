Prosegue la rassegna i venerdì della biblioteca. Annatonia Margiotta presenta un libro su disabilità e inclusione sociale

NARDO’ (Lecce) – Prosegue i venerdì della biblioteca, la rassegna di incontri, presentazioni di libri e altro, che le biblioteche di Nardò, “Centro Servizi Culturali e Bibliotecari” e “Achille Vergari”, organizzano per dare voce al mondo del libro, a chi lo scrive, a chi lo pubblica, ma soprattutto a chi lo legge. Domani, venerdì 2 dicembre, alle ore 18:30, nella biblioteca del Centro Servizi Culturali, in corso Vittorio Emanuele II (chiostro dei Carmelitani), Annatonia Margiotta presenterà il libro Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune (edito da “Edizioni dal Sud”) e dialogherà con Viviana Matrangola e il direttore del Centro Servizi Culturali e Bibliotecari Mauro Vaglio. Ospite della serata il presidente di Verbumlandiaart Aps e del Premio Città del Galateo Regina Resta. La presentazione era stata rinviata nelle scorse settimane a causa del maltempo.

Questo volume discute le problematiche connesse alla disabilità secondo l’approccio della pedagogia speciale e sociale, nella prospettiva di una migliore qualità della vita per il disabile. Il testo aiuta a focalizzare l’attenzione su aspetti come pregiudizio e burocrazia che possono costituire un ostacolo alla piena inclusione, aggravando una condizione di svantaggio preesistente. L’autrice, nel duplice ruolo di pedagogista e madre di un ragazzo disabile, mette da parte il politically correct e parla della sua esperienza familiare, del lungo e faticoso percorso di elaborazione emotiva intrapreso, della carenza dei servizi sociosanitari che le famiglie devono subire a partire dal momento in cui scoprono la disabilità, di un sistema di welfare ancora distante dai bisogni reali dell’individuo, e ne promuove il cambiamento, proponendo un modello che si fonda su un approccio sistemico e integrato come il “community care”.

Annatonia Margiotta è pedagogista, mediatore familiare e pratictioner in PNL Bioetica. Ha conseguito il Master di II livello in “Pedagogia della Salute. Approccio sistemico” presso l’Università del Salento. Ha fondato diverse associazioni di volontariato per la tutela dei diritti delle persone disabili. Funzionaria della Regione Puglia (nel ruolo di responsabile di “interventi per la diffusione della legalità”), ha al suo attivo diverse pubblicazioni, tra cui Frammenti di vita pendolare (I Libri di Icaro, Lecce, 2016) e Il caso di studio: il progetto “Senza Scarti” (Guida, Napoli, 2013), che ha riguardato interventi di inserimento socio-lavorativo di adulti e minori.