Qualità della vita: la provincia di Lecce 78ª su 107, Bologna prima, seguita da Bolzano e Firenze. Bari 66ª

È stata pubblicata la classifica sulla qualità della vita delle province italiane: la 33ª indagine del Sole 24 Ore incorona la provincia di Bologna, dietro alla quale spiccano anche Bolzano (al secondo posto) e Firenze. Lecce è molto più giù: al numero 78 su 107 province. La provincia di Bari guadagna posizioni e sale al 66esimo posto. La provincia di Taranto è 101ª, Brindisi 92ª. Lecce è al secondo posto in Puglia per qualità della vita, ma molto indietro rispetto al nord. Nell’indagine emerge un Mezzogiorno schiacciato dalla crisi, con città che arrancano nel garantire servizi. Sono 90 gli indicatori presi in considerazione, partendo da macro-categorie che prendono in considerazione ricchezza, sicurezza, giustizia, consumi, lavoro, ambiente, servizi, salute, società, cultura, tempo libero di una provincia. Emilia e Toscana sono le regioni vincenti, fortissime nel campo ambientale e dei servizi, ma anche nella cultura e tempo libero. Scendono Milano, Roma e Torino: anche in questa classifica, comunque, emerge una spaccatura che sembra insanabile tra nord e sud.

