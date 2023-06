Si alza il sipario sulla Stagione Lirica di tradizione della Provincia di Lecce

LECCE –Andrà in scena dal 4 al 28 dicembre la 47esima edizione della Stagione Lirica di tradizione della Provincia di Lecce, presentata questa mattina nel foyer del Teatro Politeama Greco di Lecce. Dopo un lungo stop, l’evento che per decenni ha caratterizzato la vita culturale e artistica del Salento ritorna in grande stile, con tre intramontabili classici: “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini che inaugurerà la stagione il 4 e il 5 dicembre, “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, in calendario l’11 e il 13 dicembre e “La Tosca” di Giacomo Puccini, in programma il 23, il 25 e il 28 dicembre. Previsto anche uno speciale “Omaggio a Tito Schipa”: si tratta di un concerto lirico-sinfonico che si svolgerà il 27 dicembre presso il Teatro Apollo di Lecce.

Il merito di questo ritorno sulle scene è della Provincia di Lecce, che ha sempre rivestito un ruolo di rilievo su scala regionale e nazionale nella realizzazione dell’appuntamento, e che quest’anno, con il progetto Stagione Lirica di Tradizione, è entrata a far parte della rete internazionale “International Theatre Institute”, la più grande organizzazione artistica al mondo, fondata nel 1948 dall’UNESCO, che si occupa di proteggere e promuovere le arti.

Ma la 47esima stagione vedrà la luce anche grazie ai finanziamenti di Regione Puglia e Ministero della Cultura, e con la collaborazione del Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese.

Il progetto artistico ha ottenuto l’approvazione della Commissione Consultiva per la Musica del Ministero della Cultura e, conseguentemente, il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo 2022/2024 e coinvolge tutti gli attori del territorio: Teatro di tradizione Politeama Greco di Lecce, Accademia Belle arti di Lecce, Licei musicali “Palmieri” di Lecce e “Giannelli” di Parabita, Conservatorio Tito Schipa di Lecce, Associazione Amici della lirica, Ufficio Scolastico provinciale, Polo Biblio museale e Università del Salento. Centrale, infatti, è il sostegno della creatività e del talento giovanile.

La direzione artistica della 47esima stagione è stata affidata a Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca, che dovranno confrontarsi con tre titoli operistici che rappresentano al meglio il patrimonio della tradizione lirica italiana, caratterizzati da ricchezza di linguaggio e pathos interpretativo.

Ne “Il barbiere di Siviglia”, a dirigere l’orchestra sarà chiamato Giovanni Di Stefano, mentre la regia sarà di Paolo Panizza, che adatterà la sua creatività ad un allestimento preesistente, rimanendo nel solco della tradizione, ma con un’impostazione più moderna. “Lucia di Lammermoor” sarà diretta da Alfonso Scarano, di origine pugliese, da anni sul podio di grandi orchestre internazionali; la regia sarà, invece, di Giandomenico Vaccari che, per l’occasione, sarà affiancato dallo scenografo Alfredo Troisi. “La Tosca”, infine, sarà diretta da Renata Scotto, una delle grandi dive della lirica internazionale, mentre la direzione d’orchestra sarà affidata a Gianna Fratta.

Accanto alle produzioni liriche, un ruolo fondamentale lo avrà anche l’attività di educazione del pubblico alla conoscenza del repertorio e alla bellezza dell’arte operistica. Ciò avverrà attraverso “Ouverture”, il ciclo di conferenze di introduzione ai titoli in cartellone, con cui si approfondiranno i contenuti musicali e drammatici delle opere liriche e alle quali parteciperanno anche i direttori d’orchestra, i registi e gli artisti principali. Il primo appuntamento sarà venerdi 2 dicembre, alle ore 17, nel foyer del teatro Politeama a Lecce, con la conferenza introduttiva all’opera “W barbiere di Siviglia”, con il giornalista e critico musicale Eraldo Martucci. Per “Lucia Lammermoor” l’intervento sarà a cura dell’esperto Antonio Montinaro, nell’Auditorium del Museo Castromediano, a Lecce, il 10 dicembre ore 17.30. La terza e ultima conferenza di introduzione alla “Tosca” è in programma lunedì 19 dicembre, ore 18, nel foyer del teatro Politeama Greco a Lecce, con Eraldo Martucci.

La Stagione 2022 punta anche a catturare un pubblico giovanile sempre più

curioso e affascinato dal patrimonio musicale, fornendo un’occasione di crescita culturale: per agevolare il coinvolgimento dei ragazzi, infatti, è stato ideato il progetto “Studenti all’Opera” con due matinée della “Tosca”. Il 17 dicembre, ore 10.30, la “prova didattica” è destinata agli studenti degli Istituti superiori, mentre il 19 dicembre, alle 10.30, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie. Inoltre, gli studenti potranno anche assistere alle recite serali con biglietti a costo ridotto. Per facilitare ulteriormente la fruizione degli spettacoli, sarà effettuata la proiezione del testo del libretto mediante “sopratitoli”, in modo da rendere comprensiva la parola cantata.

