Successo per il debutto della prima opera del cartellone della 47° Stagione lirica: stasera si replica con “Il Barbiere di Siviglia”

LECCE – Lunghi applausi e ampio riscontro di pubblico hanno accompagnato la “prima” dell’opera “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, andata in scena ieri sera nel teatro Politeama Greco di Lecce.

Si è alzato così ufficialmente il sipario sulla 47^ Stagione Lirica della Provincia di Lecce, che si realizza grazie ai finanziamenti di Regione Puglia e Ministero della Cultura, e con la collaborazione del Comune di Lecce e del Teatro Pubblico Pugliese.

Stasera, lunedì 5 dicembre, ore 20.45, tutto pronto per la seconda recita dell’opera buffa più famosa al mondo. A dirigere l’orchestra sarà sempre il maestro Giovanni Di Stefano, mentre la regia è a cura di Paolo Panizza. Sul palcoscenico nomi pugliesi di grande esperienza, come il bass-bariton Domenico Colaianni (don Bartolo) e il baritono Marcello Rosiello (Figaro). Terzo pugliese sarà il giovane tenore Manuel Amati, che del ruolo del Conte d’Almaviva ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Nel ruolo di Rosina il mezzosoprano Chiara Tirotta, mentre Basilio sarà il basso Abramo Rosalen; il bass-bariton Giuseppe Esposito sarà Fiorello, mentre il soprano Chiara Notarnicola avrà il ruolo di Berta.

Soddisfatto il vice presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo: “Il successo della prima del Barbiere di Siviglia ha fatto emergere il grande lavoro della Provincia di Lecce, del dirigente e project manager Roberto Serra e degli Uffici, in particolare il gruppo di lavoro che ne ha curato i dettagli. Da lodare, poi, il grande livello artistico degli interpreti, del coro e dell’orchestra. Si è attinto dalle associazioni che da anni fanno lirica a Lecce e mi riferisco al Coro Lirico di Lecce e al Coro Opera in Puglia, e per l’orchestra alla Filarmonica di Lecce. In sintesi, la Provincia di Lecce ha saputo coniugare arte e territorialità”.

La programmazione 2022, firmata dai direttori artistici Giandomenico Vaccari e Maurilio Manca, proseguirà ospitando altri due titoli operistici: Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti programmata per l ’11 (alle ore 18) e 13 dicembre (ore 20.45) e Tosca di Giacomo Puccini, che debutterà i l 23 dicembre (ore 20.45), con repliche il giorno di Natale, domenica 25 dicembre (ore 18) e il 28 dicembre (ore 20.45) .

In programma anche il concerto lirico-sinfonico “Omaggio a Tito Schipa” del 27 dicembre presso il Teatro Apollo di Lecce.

Il progetto della Stagione lirica di tradizione coinvolge anche tutti gli attori del territorio: Università del Salento, Accademia Belle arti di Lecce, Ufficio Scolastico provinciale, Polo Biblio museale, Teatro di tradizione Politeama Greco di Lecce, Conservatorio Tito Schipa di Lecce, Licei musicali “Palmieri” di Lecce e “Giannelli” di Parabita, Associazione Amici della lirica.