Le previsioni meteo di oggi 7 gennaio 2023

PUGLIA – Tempo stabile al mattino al Sud con ampie schiarite e locali addensamenti anche bassi specie sulle coste Adriatiche. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL NORD,

Molte nuvole anche basse sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni settentrionali ma con deboli piogge solo sulla Liguria. Dalla sera fenomeni in estensione anche a Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna ma sempre di debole intensità.

AL CENTRO

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Centro dove avremo però molti addensamenti anche bassi specie su coste e pianura, maggiori schiarite sui rilievi. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera salvo qualche pioggia in arrivo sull’alta Toscana.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al Centro-Nord e in calo al Sud, massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it