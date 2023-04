Le previsioni meteo di oggi 13 gennaio 2023

Puglia – Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità e schiarite.

Link Sponsorizzato

Nazionale

AL NORD

Link Sponsorizzato

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio isolate precipitazioni in Alto Adige con neve oltre i 1000 metri, asciutto altrove con ampie schiarite al Nord-Ovest. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, asciutto ovunque nella notte con nebbie e foschie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutti i settori ma tempo asciutto. Al pomeriggio deboli piogge sui settori tirrenici, invariato altrove. In serata deboli piogge sul Basso Lazio, asciutto altrove con nuvolosità alternata a schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Sardegna, Molise e Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni associati. In serata deboli piogge sui settori tirrenici, asciutto altrove ma con molta nuvolosità in transito.

Temperature minime in rialzo al Nord e stabili o in calo al Centro-Sud e sulle Isole; massime stabili o in calo al Centro-Nord, stabili e in lieve rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it