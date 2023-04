Le previsioni meteo di oggi 17 gennaio 2023

Puglia – Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sulle zone settentrionali della regione, variabilità asciutta altrove. Ancora piogge possibili in serata al confine con la Campania, nubi sparse e schiarite altrove.

AL NORD

Al mattino molte nubi e deboli precipitazioni lungo l’Emilia Romagna. Al pomeriggio neve in arrivo fino a 150-200 metri su Piemonte, Lombardia, Trentino e Triveneto e fino a quote di bassa montagna in Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con neve fin verso i 150-100 metri su Alpi e Prealpi. Fenomeni in esaurimento nella notte.

AL CENTRO

Al mattino piogge anche abbondanti sui versanti Tirrenici; neve in Appennino dai 1300 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni sparse, con quota neve in rialzo fin verso i 1600-1700 metri. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, con neve dai 1200-1400 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna, variabile altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Campania e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata ancora precipitazioni sui medesimi settori, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime e massime in diminuzione al centro-nord, ed in rialzo al sud.

