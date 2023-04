Le previsioni meteo di oggi 6 gennaio 2023

Puglia – Tempo stabile al mattino ma con nuvolosità anche bassa soprattutto sui settori meridionali della regione. Al pomeriggio nessuna variazione salvo qualche addensamento in transito alternato a schiarite. Nubi basse possibili tra la sera e la notte.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Giornata con tempo stabile sulle regioni settentrionali dove avremo però molte nuvole anche basse specie su coste e pianure, maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne, da segnalare solo qualche pioviggine sulla Liguria.

Link Sponsorizzato

AL CENTRO

Nuvole basse al mattino su coste e pianure ma con tempo asciutto, maggiori aperture sui rilievi. Nessuna variazione nel pomeriggio con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Dalla serata tornano nebbie e nubi basse.

AL SUD E SULLE ISOLE

Locali piogge al mattino sulla Sardegna occidentale, nubi sparse e schiarite altrove con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e ampie schiarite.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime in generale diminuzione ovunque.

www.centrometeoitaliano.it