Processo Bahia del Sol, la procura chiede l’assoluzione dei funzionari comunali. Decisione, 30 gennaio

PORTO CESAREO (Lecce) – Si sono svolte in mattinata le discussioni di accusa e difesa del processo relativo ai presunti abusi legati alla realizzazione di alcuni interventi edilizi nell’area di pertinenza del noto stabilimento balneare cesarino Bahia del Sol: area solarium, parcheggio e recinzioni realizzati nel corso del 2015. Nell’imputazione la Procura contestava l’intrinseca illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati dai tecnici del Comune di Porto Cesareo e dalla Soprintendenza, nonché una serie di difformità esecutive che avrebbero comportato in particolare lo sbancamento di una duna.

Secondo la prospettazione accusatoria le opere sarebbero risultate in contrasto con il PPTR approvato quello stesso anno da parte della Regione Puglia, nonché con i vincoli gravanti sull’area; e ciò nonostante l’avvenuta acquisizione di tutti i pareri prescritti, ritenuti non utilmente invocabili perché asseritamente non corretti. Erano chiamati a rispondere a vario titolo i funzionari comunali, l’allora direttore della Soprintendenza e i titolari dello stabilimento.

Dopo una lunga istruttoria dibattimentale, nell’udienza odierna il rappresentante della pubblica accusa ha corretto il tiro, chiedendo la condanna dei soli proprietari del lido, del progettista, del Direttore dei Lavori e del titolare dell’impresa esecutrice, invocando invece l’assoluzione per i funzionari comunali che hanno firmato l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso di costruire nonché per l’allora direttore dell’ufficio operativo della Soprintendenza di Taranto che rilasciato il parere favorevole. E ciò in quanto, all’esito degli approfondimenti processuali, i predetti titoli e pareri non potrebbero ritenersi affetti da illegittimità.

È seguita la discussione dei difensori delle parti, l’avvocato Antonio Quinto per conto dell’ingegnere Paolo Stefanelli, dirigente dell’UTC di Porto Cesareo e firmatario degli assensi rilasciati, gli avvocati Antonio Scalcione e Cosimo D’Agostino per il Geometra Fabrizio De Pace, tecnico istruttore, l’avvocata Addolorata Flores per il geometra Pietro Viva, gli avvocati Viola Messa e Antonio Romanello per il progettista Vantaggiato, gli avvocati Angelo Vantaggiato, Giuseppe Romano, Pierluigi Portaluri e Giulio De Simone per i proprietari, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice, che hanno concluso tutti per l’assoluzione dei rispettivi assistiti.

Il processo è stato quindi rinviato al 30 gennaio prossimo per la sola discussione dell’avvocato Curci, difensore dell’allora direttore della Soprintendenza di Taranto, l’architetto Ressa, impossibilitato a comparire quest’oggi, nonché per la sentenza.