Approvata in Regione la nuova Legge che regolamenta l’Artigianato in Puglia, nuovo slancio per le Tradizioni e per il Turismo Emozionale

LECCE – Con l’approvazione – all’unanimità – della nuova Legge sull’Artigianato Pugliese da parte del Consiglio Regionale nella giornata di martedì scorso, 28 marzo 2023, si aprono nuovi scenari per il settore, identificato come il comparto che più rappresenta il Territorio della Puglia, con le sue tradizioni e l’esperienza dei suoi addetti.

La nuova Legge valorizza l’Artigianato, i suoi 146.000 lavoratori e le oltre 65.000 imprese del settore, poco legittimate, rappresentate e tutelate, sino ad oggi, da una legge vecchia di 10 anni.

Il valore di una bottega Artigiana deve rappresentare d’ora in poi una raffigurazione storica delle tradizioni e la salvaguardia delle idee che riescono a creare marchi ed etichette di riconoscibilità di tutta la Puglia.

Artigianato e Turismo oramai vanno a braccetto in Puglia da più di 15 anni, grazie all’intensificarsi del “Turismo Emozionale”, nuova offerta turistica che sta prendendo sempre più spazio nel territorio. Lo scopo è far vivere ai visitatori emozioni intense e profonde grazie ad esperienze di viaggio coinvolgenti, autentiche e personalizzate.

Riteniamo che la nuova Legge sull’Artigianato si aprirà molto a questo nuovo segmento di Turismo locale, favorendo le botteghe Pugliesi nella creazione di percorsi individuali per i viaggiatori. Nel testo della nuova Legge è stata infatti prevista una dotazione iniziale di 500.000 euro per la creazione di materiale promozionale (come riviste multimediali, concorsi fotografici e letterari), l’affiancamento per la partecipazione ad eventi fieristici o semplicemente per il supporto tecnico durante le loro diverse fasi di attività di impresa.

CLAAI Puglia ritiene che tutto l’Artigianato Pugliese, ma principalmente quello Artistico e delle tradizioni possa essere il volano per la riconoscibilità turistica e non solo di tutta la Puglia. Nel rafforzare tale percorso e nello sviluppare e supportare il lavoro di tutte le imprese Artigiane Pugliesi, sarà determinante il ruolo e le intese tra le Camere di Commercio, i Comuni, l’Ente Bilaterale ed i Cata già accreditati. Questi ultimi , come è scritto nella nuova Legge, rivestiranno un ruolo di supporto alla Regione e saranno determinanti nell’accompagnare le imprese in processi di insediamento ed aggregazione collettiva, grazie a fasi di orientamento, formazione, supporto e consulenza specialistica.

Siamo convinti che la nuova Legge pone le basi per valorizzare in maniera efficace e sinergica tutte le imprese dell’Artigianato Pugliese, favorendo un loro ruolo primario nell’intera economia regionale.

Come Presidente di CLAAI Puglia – Luigi Quaranta – e segretario Regionale – Sergio Vitulano, ringraziamo l’Assessore Alessandro Delli Noci, che ha sin da subito ha percepito la necessità e l’urgenza di aggiornare la Legge (di concerto con tutte le Associazioni maggiormente rappresentative dell’Artigianato) a tutela di un settore che più di tutti ha subito gli effetti della pandemia, ma che ha avuto la capacità di trasformarsi e migliorare nell’ultimo decennio.