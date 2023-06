Coroneo e Gemma sugli scudi della “Corri a Lecce”

LECCE – Oltre 1300 podisti e appassionati dello sport open air hanno preso parte all’undicesima edizione della Corri a Lecce organizzata dalla Gpdm del presidente Simone Lucia. Atleti provenienti da ogni parte d’Italia si sono misurati sul tracciato chiuso al traffico con partenza e arrivo in piazza Sant’Oronzo, in occasione della mezza maratona nazionale livello “Bronze” indetta dalla Federazione italiana di atletica leggera. Dopo 21,097 chilometri percorsi a perdi fiato si sono imposti Emanuele Coroneo della Podistica Magliese ed Emanuela Gemma della Alteratletica Locorotondo.

Coroneo si è reso artefice di una prova sontuosa registrando il tempo di 01:12:15. Secondo posto per Lorenzo Villa della Atletica Mds Panariagroup (01:13:24) e terza piazza per Zakaria Zakri dell’Atletica Salento Aradeo (01:13:37). Tra le numerose podiste che hanno preso parte alla gara principe della manifestazione, si è messa in evidenza Emanuela Gemma. La podista si è issata sul gradino più alto del podio con il tempo di 01:22:01 precedendo all’arrivo Paola Bernardo della Atletica Amatori Corigliano (01:28:33) e Luana Chiara Piscopo della Runners del Levante (01:28:55). Per quanto riguarda la 11 chilometri competitiva ha primeggiato Gianmarco Buttazzo della Buttazzo Runners che ha fermato l’orologio a 37:41. Alle spalle del vincitore si è piazzato Gabriele Lezzi con il tempo di 38:51, seguito da Antonio Romano della As Podistica Parabita con 39:07. Tra le donne che hanno gareggiato alla 11 chilometri si è imposta Luana Boellis della Podistica Magliese, che ha inchiodato il cronometro a 45:12. Alle spalle della vincitrice si è piazzata Marisa Russo della Marathon Massafra che ha fatto registrare il tempo di 46:04. Ultimo gradino del podio per Veronica Calabrese della Podisti Campi al netto di un buon 47:37. Durante la manifestazione si è dipanata anche la “Corri e Cammina nel Barocco” che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini. Al termine della competizione si è tenuta la ricca cerimonia di premiazione con Emanuele Coroneo ed Emanuela Gemma sugli scudi. L’evento sportivo si è dipanato in occasione della decima edizione del Trofeo “Cavaliere Gaetano Quarta”. La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione Puglia del Coni, Fidal Puglia e Comitato Provinciale della Fidal Lecce.