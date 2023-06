Laboratorio integrazione e creatività Scuola Secondaria di 1° grado del Polo 2

NARDÒ – Nel corso della mattinata del 6 marzo 2023, nel plesso della Scuola Secondaria di 1° grado del Polo 2, situato in Via Manieri, alla presenza del Dirigente scolastico prof.ssa Mariagiuditta Leaci, della Referente di plesso prof.ssa Rosa Pagliula, dell’Assessore Giulia Puglia, del Coordinatore del progetto della Mensa della Comunità dott. Salvatore Polo, della Responsabile della cucina prof.ssa Maria Rosaria Giannuzzi, della Referente del sostegno prof.ssa Marina De Giorgi, della Responsabile del progetto “Laboratorio integrazione e creatività” prof.ssa Ilaria Palma insieme a don Giuseppe Orlando, è avvenuta la consegna del ricavato del mercatino di Natale donato alla Mensa della Comunità di Nardò.

Il mercatino di Natale si è svolto nel mese di dicembre nel plesso di via Manieri e sono stati messi in vendita gli oggetti realizzati durante il progetto “Laboratorio integrazione e creatività”, che ha visto la partecipazione di tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, grazie alla collaborazione preziosa del team dei docenti di sostegno e al supporto dei docenti di arte, in continuità con la positiva esperienza effettuata nel corso dell’anno scolastico precedente. I manufatti sono stati poi venduti agli alunni stessi, al personale scolastico e ai genitori.

Il progetto “Laboratorio integrazione e creatività” nasce per favorire l’integrazione e l’inclusività degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), valorizzando il rispetto delle differenze. I ragazzi con BES per realizzare i progetti da vendere al mercatino hanno potuto collaborare con i compagni di classe grazie ad attività che hanno permesso una maggiore integrazione tra pari, la crescita dell’autostima e il miglioramento di modalità e strategie comunicativo relazionali. Un’altra finalità del progetto è quella di cercare di sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto della sostenibilità ambientale imparando a riciclare e a non sprecare il materiale.

Grazie a queste attività gli alunni hanno anche imparato l’importanza di fare del bene attraverso la donazione del ricavato del mercatino che è stata effettuata alla Mensa della Caritas di Nardò