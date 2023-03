PUGLIA – Giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto.

Temperature minime stabili o in rialzo al centro-sud, stazionarie o in calo al nord. Massime in lieve diminuzione sui settori Adriatici e sul Triveneto, in lieve aumento sul resto della penisola.

