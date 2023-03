Le previsioni meteo di oggi 31 marzo 2023

Puglia – Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni associati. Nessuna variazione tra la sera e la notte con tempo stabile ma con addensamenti a tratti anche compatti.

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con fenomeni soprattutto lungo l’arco alpini con neve a quote medio-alte. Al pomeriggio piogge in sconfinamento verso la Pianura Padana. In serata residue precipitazioni tra Emilia Romagna e Triveneto, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino molta nuvolosità su tutti i settori con maggiori addensamenti tra Toscana, Umbria e Marche ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio non sono attese variazioni delle condizioni meteo. In serata locali piogge tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, innocui addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in leggero aumento, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito.

Temperature minime e massime in stabili o in lieve calo al Nord e in rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

